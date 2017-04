Unter dem Marien-Wort „Denn der Mächtige hat Großes an mir getan“ stand der erste diözesane Weltjugendtag in Hamburg, an dem rund 100 Jugendliche aus allen Regionen des Erzbistums teilgenommen haben. Gespräche über den Glauben Mariens: Katechese mit Erzbischof Stefan Heße in der Turnhalle der Domschule St. Marien. Foto: Matthias Greve